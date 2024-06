Jordan Peele: svelata la data di uscita del suo quarto film

Universal ha annunciato la data di uscita del quarto film diretto da Jordan Peele dopo il successo di Get Out - Scappa e Us - Noi.

I fan del regista dovranno attendere il 23 ottobre 2026 prima di poter andare nelle sale americane, dopo il posticipo deciso dai distributori a causa dei ritardi causati dagli scioperi avvenuti a Hollywood nel 2023.

Un progetto misterioso

Attualmente Universal non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la trama o il cast del nuovo film del filmmaker.

A gennaio Jordan Peele, intervistato da Conan O'Brien, aveva dichiarato che aveva le idee chiare riguardanti il suo prossimo progetto, aggiungendo: "E sono entusiasta perché ho un altro film che potrebbe diventare il mio preferito se lo realizzerò nel modo giusto".

Il regista, nel 2017, aveva ottenuto un grande successo con Scappa - Get Out, film in grado di fargli conquistare l'Oscar come Miglior Sceneggiatura originale. Tra le nomination c'erano anche quelle nelle categorie Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attore Protagonista grazie all'interpretazione di Daniel Kaluuya.

Noi e Scappa - Get Out: l'America di Jordan Peele, tra metafora e orrore

Con Noi e Nope, i suoi due progetti successivi, Jordan ha raggiunto quota 683 milioni di dollari di incassi.

Come produttore, tramite la sua Monkeypaw Productions, Peele è stato recentemente impegnato nella realizzazione di Him, scritto da Zack Akers e Skip Bronkie e con star Marlon Wayans nel ruolo di un leggendario quarterback. Nel cast ci sono anche Tyriq Eithers, Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies e i cantanti Guapdad 4000 e Tierra Whack.