Him: lo spaventoso trailer dell'horror prodotto da Jordan Peele

A settembre arriverà nei cinema il film horror Him, prodotto da Jordan Peele, e il trailer condiviso online anticipa dei momenti inquietanti.

Il 19 settembre arriverà nei cinema americani Him, un nuovo horror targato Universal Pictures e prodotto da Jordan Peele.

Il primo teaser trailer regala le prime anticipazioni sui personaggi e sulla storia che verrà raccontata sul grande schermo.

Cosa racconterà Him

Nel video si vede infatti un giovane giocatore di football che si impegna al massimo per raggiungere i suoi obiettivi. La sua determinazione lo porterà tuttavia a essere coinvolto in una situazione terrificante e pericolosa. Il video anticipa momenti 'diabolici e sanguinosi', anticipando l'atmosfera che contraddistingue Him.

Ecco il teaser:

I protagonisti sono Marlon Wayans e Tyriq Withers che avrà la parte del giovane atleta la cui promettente carriera rischia di essere bloccata a causa di un infortunio che gli cambia la vita. Con l'aiuto di una leggenda della NFL, tuttavia, il ragazzo avrà un'altra chance, rendendosi però conto che se vuole raggiungere i suoi obiettivi, e ottenere fama e gloria, dovrà sacrificare molto.

La sinossi ufficiale anticipa che Cameron Cade, un quarterback dalla carriera in ascesa, ha dedicato tutta la sua vita e la sua identità al football. L'attacco di un fan gli causa tuttavia un trauma al cervello che potrebbe porre fine alla sua carriera. L'arrivo in scena del suo eroe, Isaiah White cambierà totalmente la sua vita, trascinandolo in una realtà oscura che potrebbe costargli davvero molto.

Gli interpreti del film

Alla regia di Him c'è Justin Tipping, mentre la sceneggiatura è firmata da Zack Ackers e Skip Bronkie, i creatori di Limetown.

Nel cast ci sono anche Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies, Guapdad 4000, e Tierra Whack.

Nel team della produzione ci sono, oltre a Jordan Peele, anche Ian Cooper, Win Rosenfeld, e Jamal M. Watson, oltre a David Kern e Kate Oh.