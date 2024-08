Jordan Peele: Daniel Kaluuya e Steven Yeun saranno i protagonisti del suo prossimo film

Ecco uno sviluppo interessante sul cinema horror. Daniel Richtman ha pubblicato una griglia di casting che vede gli attori di Nope Daniel Kaluuya e Steven Yeun come protagonisti del prossimo film di Jordan Peele.

Come in ogni griglia di produzione, le cose potrebbero cambiare e altri attori potrebbero unirsi al progetto, forse la tanto vociferata coppia Regina Hall e Selena Gomez. Ad ogni modo, è ancora troppo presto per avere un cast completo .

Il prossimo progetto di Peele

La Universal ha recentemente annunciato che il prossimo film di Peele sarà posticipato al 23 ottobre 2026. Inizialmente l'uscita era prevista per il 25 dicembre 2024. Le riprese del film erano previste per l'estate, ma hanno subito un ritardo a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Alla fine la Universal ha rimosso il film di Peele dalla sua programmazione per il 2024.

Tuttavia, colpo di scena: sembra che Peele abbia fatto il passo di Tarantino e che il suo prossimo film sia completamente diverso da quello che aveva originariamente pianificato di realizzare prima degli scioperi dello scorso anno. Anche quel film avrebbe avuto come protagonisti Kaluuya e Yeun.

Come tutti i progetti diretti da Peele, anche questo è stato realizzato in totale segretezza e probabilmente non sapremo nemmeno di cosa si tratta finché non verrà distribuito. Quello che sappiamo è che la produzione non inizierà prima dell'inizio del 2025.

Alcuni hanno teorizzato che potrebbe essere un sequel di Scappa - Get Out, ma è poco probabile che questo accada. L'anno scorso Peele aveva anche detto di voler fare un sequel di Nope, ma non scommetteremmo nemmeno su questo. Probabilmente si tratta di un'altra storia originale e la data di uscita di ottobre fa pensare a un film di genere horror, giusto in tempo per Halloween.

Questo sarà il quarto film di Peele, dopo Get Out, Us e Nope.