Jordan Peele: "Sarei interessato a realizzare un videogioco"

Jordan Peele ha svelato che sarebbe interessato a realizzare un videogioco, condividendo la sua opinione sul settore con Hideo Kojima.

Il regista di Get Out è stato infatti uno degli ospiti del podcast dell'artista in occasione del quinto e del sesto episodio del progetto realizzato per Spotify intitolato Brain Structure.

Rispondendo alle domande di Hideo Kojima, Jordan Peele ha raccontato: "Sarei assolutamente interessato a realizzare un videogame. Amo i giochi".

Il regista ha quindi spiegato: "Penso siano veramente connessi alla narrazione e sotto questo aspetto credo veramente che sia una forma d'arte sull'empatia. Si tratta di mettersi nei panni di qualcuno di diverso e capire cosa si potrebbe provare nell'essere una persona diversa". Peele ha quindi ammesso: "Sì, la mia risposta è che sarei interessato".

Per ora, tuttavia, non sembra che Peele abbia già delle idee concrete legate a un potenziale progetto e Hideo Kojima, creatore di Death Stranding e Metal Gear, non ha parlato pubblicamente di una possibile collaborazione con il filmmaker.