Il regista Jordan Peele ha concluso le riprese del suo nuovo film No - Nope, in arrivo nelle sale americane nell'estate 2022.

Jordan Peele ha annunciato di aver concluso le riprese del suo nuovo film No - Nope, progetto che segue la realizzazione di Get Out - Scappa e Noi.

Variety ha confermato la notizia rivelando inoltre che il progetto è stato girato su pellicola Kodak e 65mm in formato IMAX.

Per ora, come accaduto in precedenza, non sono stati diffusi i dettagli riguardanti la trama al centro di No - Nope.

Universal ha fissato una data di uscita per il progetto diretto da Jordan Peele programmandola attualmente per il 22 luglio 2022.

Il direttore della fotografia del film è Hoyte Van Hoytema, da tempo collaboratore di Christopher Nolan che ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie al lavoro compiuto con Dunkirk.

Nel cast di Nope ci saranno Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun. Tra gli interpreti c'è spazio anche per Barbie Ferreira, Brandon Perea e Michael Wincott.

Jordan Peele è reduce dal successo ai box office di Get out, arrivato a quota 255 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo, e Us che ha replicato l'accoglienza dal punto di vista economico.

Tra i produttori di Nope ci sono anche Ian Cooper tramite la sua Monkeypat Productions, che ha un accordo di cinque anni con Universal Pictures.