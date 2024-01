Jonathan Majors ha perso il ruolo di Dennis Rodman nel film 48 Hours in Vegas

Jonathan Majors, dopo la sua condanna per molestie e violenza domestica, ha perso un altro ruolo, quello del giocatore di basket Dennis Rodman.

Il progetto si intitola 48 Hours in Vegas e Lionsgate non co-produrrà più il lungometraggio prodotto da Lord Miller in collaborazione con Ari Lubet, Will Allegra e Rodman.

I dettagli del film

48 Hours in Vegas sarà scritto da Jordan VanDina (The Binge) e racconterà la vera storia del famoso viaggio a Las Vegas compiuto da Dennis Rodman durante le finali del campionato NBA del 1998.

Jonathan Majors è stato condannato il 18 dicembre e la sentenza verrà pronunciata il 6 febbraio. L'attore rischia un anno di carcere e ha già perso il ruolo di Kang nel MCU, nonostante avrebbe dovuto esserne uno dei grandi protagonisti.

Jonathan Majors fuori dalla Marvel: il possibile addio a Kang il Conquistatore è un'opportunità?

Pochi giorni fa Majors è intervenuto a Good Morning America sostenendo di essere innocente e che le prove lo dimostrino, esprimendo quindi il suo stupore per la condanna. L'attore aveva inoltre sottolineato che spera di poter tornare presto su un set: " Lavori duramente per raggiungere un obiettivo e all'improvviso è tutto finito. Sto pregando per tornare a lavorare a Hollywood. Ma sarà Dio a decidere se e quando potrò farlo".