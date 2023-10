Jonathan Majors: il suo caso non è stato archiviato, il processo per violenza domestica inizierà a novembre

Jonathan Majors dovrà affrontare il processo con le accuse di violenza domestica: il giudice Gaffey ha deciso che il caso procederà e la prima udienza si svolgerà il 29 novembre.

Gli avvocati dell'attore hanno chiesto che alcune informazioni rimangano riservate e non vengano rivelate al pubblico, sostenendo che potrebbero impedire un giudizio equo. I reporter possono comunque fare appello andando contro la richiesta entro il 6 novembre.

Il caso non è stato archiviato

In tribunale Jonathan Majors non era presente, ma è apparso in video durante l'udienza. Gli avvocati della serie Marvel continuano a sostenere la sua innocenza e che l'attore non avrebbe aggredito l'ex fidanzata Grace Jabbari nel mese di marzo.

Jonathan Majors: nuovi documenti dimostrerebbero un'aggressione avvenuta a Londra nel 2022

I documenti presentati dal procuratore distrettuale hanno fatto emergere un altro incidente che sarebbe avvenuto nel settembre 2022, a Londra, e dimostrerebbe la natura violenta dell'interprete di Kang e confermerebbe che la star del MCU aveva dei comportamenti violenti nei confronti della fidanzata. Majors era nel Regno Unito per girare la seconda stagione di Loki.