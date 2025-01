I Jonas Brothers tornano alle origini: nuovo film natalizio in arrivo su Disney+

Come all'epoca di Disney Channel, i tre membri della band torneranno con un nuovo film per le prossime feste

I Jonas Brothers si riuniranno con l'aiuto della Disney per produrre e interpretare una nuova commedia natalizia, la cui uscita è prevista per le festività del 2025.

Nel film, il cui titolo provvisorio è Jonas Brothers Christmas Movie, Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas "affrontano una serie di ostacoli sempre più grandi mentre lottano per arrivare da Londra a New York in tempo per trascorrere il Natale con le loro famiglie", come recita la sinossi.

Il premio Oscar Jessica Yu dirigerà il film, che sarà prodotto dalla 20th Television (oggi parte dei Disney Television Studios) e dagli sceneggiatori-produttori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. I Jonas Brothers saranno anche produttori insieme ad Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan. Il candidato ai Grammy Justin Tranter sarà il produttore musicale esecutivo e scriverà canzoni originali per il progetto.

I Jonas Brothers hanno una lunga storia con la Casa di Topolino. Il trio pop rock, autore di successi come "Year 3000", "Burnin' Up" e, più recentemente, "Sucker", ha pubblicato il suo secondo album su Hollywood Records, un'etichetta di proprietà della Disney.

Wicked, due dei Jonas Brothers avevano fatto il provino per un ruolo principale (lo stesso)?

I fratelli sono poi diventati una colonna portante di Disney Channel e hanno recitato nei film originali Camp Rock e il suo sequel. Hanno pubblicato altri due album con la Hollywood Records e hanno anche condotto una loro serie su Disney Channel intitolata Jonas LA.

Il gruppo si è sciolto nel 2013 per poi riunirsi sei anni dopo con "Sucker", che ha debuttato al n. 1 della Billboard Hot 100 ed è diventato il primo singolo n. 1 dei fratelli. L'album successivo, "Happiness Begins", ha raggiunto la vetta della Billboard 200. Nel 2023 i Jonas Brothers hanno pubblicato il loro sesto album in studio, "The Album".