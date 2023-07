Jonah Hill accusato di comportamento 'emotivamente abusivo' dall'ex Sarah Brady

La surfista professionista Sarah Brady ha postato un video sulle sue Instagram Stories nel corso del weekend, affermando che il suo ex fidanzato, l'attore Jonah Hill, era un "narcisista misogino" che si era comportato in modo "emotivamente abusivo" nei suoi confronti durante il corso della loro relazione.

La Brady ha incluso nel video diversi screenshot che si suppone le siano stati inviati da Hill, tra cui uno in cui l'attore le dice che se fa surf con altri uomini o pubblica foto di sé in costume da bagno, allora lui non è "non è il partner giusto per lei". Secondo quanto riportato dalla rivista People, Hill non ha ancora rilasciato commenti ufficiali a proposito dei post pubblicati dalla sua ex.

Nel video la Brady ha aggiunto: "Se il tuo partner parla con te in questo modo, pianifica immediatamente una via di uscita. Chi parla così è un misogino, è questa la sola verità... anche io ho problemi di salute mentale, ma non li uso per controllare le persone come lui ha fatto con me."

Sebbene nessuno dei post sembri menzionare esplicitamente Hill, diversi messaggi sono etichettati come provenienti da "Jonah" e la relazione della coppia era diventata di dominio pubblico nel 2021. Jonah Hill ha recentemente avuto un figlio con la sua compagna Olivia Millar; nel video delle sue Stories, la Brady ha scritto: "Spero che il mio ex abbia una figlia; forse lei lo trasformerà in un vero femminista".