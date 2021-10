Jonah Hill chiede di non fare commenti sul suo aspetto fisico: "Non è utile e mi fa stare male"

Jonah Hill ha recentemente chiesto ai sui fan su Instagram di non fare più commenti sul suo aspetto fisico, spiegando che 'non sono affatto utili'.

Jonah Hill questo mercoledì ha scelto Instagram per chiedere ai suoi follower di astenersi dal fare commenti relativi al suo aspetto fisico. L'attore nominato all'Oscar ha immediatamente ricevuto parole di sostegno da diverse persone, incluse svariate celebrità.

"So che le vostre intenzioni sono buone, ma vi chiedo gentilmente di non commentare il mio corpo [emoji cuore rosso], nel bene e nel male", ha spiegato il 37enne nativo di Los Angeles in un post su Instagram. "Voglio solo farvi sapere educatamente che questi commenti non sono utili affatto e che non mi fanno stare bene."

Aidy Bryant di Saturday Night Live ha pubblicato un'emoji con un segno di spunta verde sotto il post di Jonah, mentre SZA ha scritto: "Assolutamente amico mio, ti voglio bene". Un follower dell'attore ha inviato un messaggio diretto alla star di The Wolf of Wall Street: "Ti rispetto Jonah. Nessuno ha il diritto di commentare il tuo corpo, è sacro per te. Dobbiamo concentrarci soltanto sulla tua recitazione e sui tuoi progetti."

L'attore di Beach Bum aveva precedentemente affrontato i problemi relativi alla sua forma fisica, parlandone apertamente sui social media all'inizio di quest'anno. "Ho 37 anni e finalmente mi amo e mi accetto". Ha spiegato Jonah Hill. "Credo che tutti abbiano un'istantanea di se stessi di cui si vergognano. Per me è quella di quel quattordicenne sovrappeso e poco attraente che si sentiva il più brutto del mondo".