Jon Snow, HBO non esclude che in futuro sarà realizzato lo spinoff de Il Trono di Spade con Kit Harington

Lo spinoff della serie Il Trono di Spade dedicato alla storia di Jon Snow potrebbe ancora essere realizzato.

Casey Bloys, responsabile di HBO, ha infatti confermato che il progetto è stato, per ora, solo messo in pausa.

La situazione della serie su Jon Snow

Kit Harington, che aveva avuto l'idea del potenziale show, alcuni mesi fa aveva confermato che lo sviluppo dello spinoff dedicato al suo personaggio era stato messo in pausa. Bloys, rispondendo alle domande della stampa sul potenziale show sequel che continui la storia di Jon Snow, ha però sottolineato: "Forse riproveremo".

Harington nella parte di Jon Snow

Nel mese di aprile l'attore britannico aveva sottolineato che non era stata individuata una storia ritenuta giusta da tutte le persone coinvolte e che fosse in grado di entusiasmare anche gli autori e i produttori.

Kit aveva tuttavia anticipato: "Potrebbe esserci un momento nel futuro in cui ritorneremo a quel progetto, ma attualmente no, è stato messo su uno scaffale".

Gli show tratti dalla saga letteraria

L'universo tratto dai romanzi dello scrittore George R.R. Martin, attualmente ancora al lavoro sul penultimo capitolo della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco, sarà comunque presente sugli schermi con la terza stagione di House of the Dragon e con il nuovo progetto prequel del cult Il Trono di Spade, show intitolato A Knight Of The Seven Kingdom, dedicato alla storia di Ser Duncan l'Alto e del suo scudiero Egg.

Bloys ha ribadito che non si vuole correre il rischio di esagerare con la presenza di un brand sugli schermi: "Non abbiamo dato il via libera ad altre serie. Attualmente ci concederemo il tempo di occuparci di quelli, con lo sviluppo, e realizzeremo quando potremo dedicarci ad altri progetti".