Jon Hamm sul reboot degli X-Men: 'Sono un fan della Marvel fin da bambino, spero mi coinvolgano'

Jon Hamm era quasi entrato a far parte del cast di uno dei film degli X-Men prodotti da 20th Century Fox e ora ha svelato che sarebbe interessato a recitare nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore era infatti stato considerato per il ruolo di Minister Sinister per un sequel di The New Mutants, poi mai realizzato.

Le dichiarazioni della star di Mad Men

Jon Hamm è un fan Marvel

Durante un'intervista rilasciata a Screen Rant, Jon Hamm ha ora parlato della possibilità di essere coinvolto nel MCU: "Non so. Quelle decisioni vengono prese, a questo punto, a un livello così alto, decisamente al di sopra del mio possibile controllo. Mi piacerebbe. Sono stato un fan dei fumetti Marvel probabilmente fin da quando sono un bambino. Penso ci siano tonnellate di storie che conosco e devono ancora essere raccontate".

L'attore ha poi aggiunto: "Spero, qualsiasi siano i progetti, che mi includano. Ma se non lo faranno, so che hanno un gruppo davvero grande di persone che sono pronte a essere una parte di quei racconti. Ci sono certamente molte delle storie del mondo degli X-Men da raccontare. I Fantastici Quattro, inoltre, come ad esempio Doctor Doom. Ci sono così tante cose grandiose lì fuori. Ma sì, spero di avere una chance. Chi lo sa?".

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Il futuro dei mutanti

Da tempo i fan dei mutanti stanno attendendo di scoprire il destino degli X-Men dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte della Disney, avvenuta nel 2019.

Recentemente alcuni elementi inseriti in altri progetti, come nel season finale della serie Ms. Marvel e nel film The Marvels, hanno fatto pensare che ci sia l'intenzione di riportare presto in azione i mutanti. Da parte di Kevin Feige e del suo team, tuttavia, per ora non c'è alcuna conferma ufficiale, solo alcune dichiarazioni che fanno presupporre si stiano sviluppando dei progetti dedicati ai personaggi, probabilmente sfruttando inoltre la presenza di Wolverine in Deadpool 3.