Jon Hamm sarà il protagonista della detective story comica animata Grimsburg

Jon Hamm doppierà un detective misantropo nella nuova irriverente serie animata targata Fox Grimsburg, firmata da Catlan McClelland e Matthew Schlissel.

La serie, che verrà lanciata nel 2023, segue le gesta di Marvin Flute (Jon Hamm), che potrebbe essere il più grande detective di sempre quando si tratta di catturare un clown cannibale o identificare l0epoca di un mobile. Ma c'è un mistero con cui non riesce a fare i conti: la sua famiglia. Flute dcide di fare ritorno a Grimsburg, città dove tutti nascondo qualche segreto. Il detective seguirà ogni pista che ha per riscattarsi con l'ex moglie che non ha mai smesso di amare, anche se questo significa occuparsi del figlio che non si è mai preso la briga di conoscere.

Jon Hamm si occuperà della produzione esecutiva di Grimsburg insieme a Gail Berman e Hend Baghdady del Jackal Group, Connie Tavel e allo showrunner Chadd Gindin. La serie è interamente di proprietà di Fox Entertainment ed è prodotta dalla Bento Box Entertainment di Fox.

"Sono entusiasta di essere coinvolto nell'universo dell'animazione Fox, un universo che ho osservato attivamente dai primi anni '90" ha dichiarato Hamm. "L'opportunità di dare vita a un progetto come Grimsburg, che è così particolare e unico, e di lavorare con i suoi creatori incredibilmente fantasiosi ed esilaranti, mi spinge a non veder l'ora di iniziare".