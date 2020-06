Jon Hamm, Andrea Riseborough e Nicholas Hoult nel cast di Alpha Gang

Jon Hamm, Andrea Riseborough e Nicholas Hoult saranno tre dei protagonisti della comedy sci-fi Alpha Gang, film le cui riprese inizieranno nel 2021.

Il progetto sarà presentato da Protagonist Pictures ai potenziali produttori durante il Mercato di Cannes che si svolgerà in modo virtuale.

Il lungometraggio Alpha Gang racconta la storia di un gruppo di alieni alle prese con la missione di conquistare la Terra e che, armati e pericolosi, dimostrano di non avere alcuna pietà fino a quando si lasciano coinvolgere dalle emozioni umane. Il loro piano all'insegna del dominio del mondo viene quindi messo in pericolo non appena iniziano a provare gioia, paura, empatia e amore.

David e Nathan Zellner saranno registi e produttori del film.

Tra i protagonisti ci saranno Andrea Riseborough, Jon Hamm, Nicholas Hoult, Charlotte Gainsbourg, Mackenzie Davis, Sofia Boutella e Steven Yeun.

David Zellner, autore della sceneggiatura, ha dichiarato: "Da tempo volevo realizzare questo film che unisce più generi: sci-fi, azione e comedy. Io e Nathan non potremmo essere più entusiasti dal coinvolgimento di questo incredibile cast".

Dave Bishop, amministratore delegato di Protagonist Pictures ha dichiarato: "Alpha Gang è un film esilarante, dal ritmo incalzante e molto commerciale con un cast di primo livello fenomenale".