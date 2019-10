Joker, la Warner Bros. sta pensando a un sequel?

Joker: la Warner Bros. pare sia interessata a realizzare il sequel del film diretto da Todd Phillips, attualmente al cinema, che sta già riscuotendo un enorme successo di pubblico e di incassi.

Secondo alcune fonti vicine al sito We Got This Covered, pare che Warner Bros. sia fortemente interessata alla realizzazione del sequel del film, soprattutto nel continuare l'esplorazione del personaggio di Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix. Ovviamente, niente è certo, al momento sono solo rumors ma l'interesse a continuare a raccontare la storia di Joker è sicuramente nell'aria.

Il film - qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker - sta dimostrando di essere un grande successo e, grazie a recenti notizie e interviste, sappiamo che sia il regista Todd Phillips che Joaquin Phoenix sarebbero propensi a continuare il racconto della complicata esistenza del personaggio, anche se il film uscito nelle sale il 3 ottobre era stato pensato e realizzato come unicum, non come l'inizio di una saga.

La pellicola, presentata alla recente Mostra del Cinema di Venezia e premiata con il Leone d'Oro, racconta di Arthur Fleck, attore comico fallito e ignorato dalla società, che vive a Gotham City negli anni '80, città devastata dalla povertà e dal crimine. All'interno di questo pozzo nero di violenza, assistiamo all'evoluzione di Joker, che innesca una vera e propria rivoluzione.

Mentre attendiamo notizie ufficiali sul possibile sequel, Joker è in programmazione nelle sale italiane.