Joker: Folie à Deux ottiene un discreto punteggio iniziale su Rotten Tomatoes

Le prime recensioni di Joker: Folie À Deux sono state condivise online all'inizio di oggi, e sono state contrastanti come ci aspettavamo dopo le reazioni divisive al film originale.

Ora, il sequel vietato ai minori di Todd Phillips è al 59% su Rotten Tomatoes, sulla base di 42 recensioni. Anche in questo caso, la cosa non dovrebbe sorprendere più di tanto. Il primo Joker è stato ampiamente elogiato dai fan e riconosciuto da diversi importanti enti di premiazione (tra cui gli Oscar), quindi è facile dimenticare che la critica non era affatto convinta del film alla sua uscita. Mentre alcuni hanno acclamato l'inquietante dramma criminale come un capolavoro, altri hanno ritenuto che Phillips avesse semplicemente realizzato una brutta versione di Taxi Driver.

Nonostante gli elogi per le interpretazioni dei protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga, nonché per la colonna sonora e la fotografia, Folie À Deux è chiaramente destinato a suscitare le stesse polemiche. Tuttavia, ci sono molte altre recensioni in arrivo e c'è una buona probabilità che il film finisca con un punteggio simile a quello del suo predecessore (69%).

La trama del sequel

"Joker: Folie À Deux vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui".

Dall'acclamato scrittore/regista/produttore Todd Phillips arriva Joker: Folie À Deux, l'attesissimo seguito di Joker, vincitore del premio Oscar nel 2019, che ha guadagnato più di un miliardo di dollari al botteghino mondiale e rimane il (secondo) film con rating R di maggior incasso di tutti i tempi.

Il nuovo film vede protagonista Joaquin Phoenix ancora una volta nel suo duplice ruolo di Arthur Fleck/Joker, premiato con l'Oscar, al fianco del premio Oscar Lady Gaga (A Star Is Born). Il film è interpretato anche dai candidati all'Oscar Brendan Gleeson e Catherine Keener, insieme a Zazie Beetz, che riprende il suo ruolo da Joker.