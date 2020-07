Joker, Todd Phillips condivide nuove foto dal dietro le quinte del film con Joaquin Phoenix

Joker è stato uno dei film più chiacchierati del 2019, e anche a distanza di quasi un anno, il regista Todd Phillips ogni tanto decide di regalarci qualche foto inedita dal backstage della pellicola con Joaquin Phoenix, come in questo caso.

Candidato a 11 Premi Oscar, Joker ne ha vinte 3 di statuette all'ultima edizione degli Academy Awards, tra cui quella per il Miglior Attore Protagonista andata a Joaquin Phoenix.

E di questo film se ne è parlato così tanto, che ormai sembrerebbe non avere più segreti per noi... Eppure, non è così. Ok, non è chissà quale rivelazione, ma è comunque del materiale inedito: stiamo parlando delle nuove foto dal dietro le quinte del lungometraggio DC condivise da Phillips su Instagram.

"Un altro paio di scatti dal backstage del film, più che altro perché voi continuate a chiederli. Tutti per mano di @nikotavernise #joker" scrive il regista nella caption del post, che include anche un suggestivo scatto dall'alto della scena del talk show.

Joker di Todd Phillips è attualmente disponibile in edizione Digitale e Home Video.