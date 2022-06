Joker 2: sempre più vicino il sequel del film con Joaquin Phoenix

Secondo un report di Puck News, il sequel di Joker è sempre più vicino; a quanto pare, Warner Bros. Discovery vorrebbe affidare a Todd Phillips un ruolo fondamentale in DC Films.

Il report in questione è firmato da Matthew Belloni di Puck News e riguarda il sequel di Joker con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista. Il film è valso il primo Premio Oscar della sua carriera all'attore e, sulla base di un budget di solo 50 milioni di dollari, ha incassato più di un miliardo in tutto il mondo, affermandosi come il cinecomic più redditizio di tutti i tempi.

Lo scorso ottobre, Phoenix ha fatto finta di niente riguardo a un sequel, affermando che le idee sono state raccolte durante le riprese del primo film, ma non ha confermato l'esistenza di piani seri per un sequel.

"Voglio dire, non lo so. Durante le riprese abbiamo iniziato a pensare che questo è un tipo interessante", ha detto Phoenix a The Playlist. "Ci sono alcune cose che potremmo fare con questo ragazzo e che potremmo esplorare ulteriormente. Ma se lo faremo davvero? Non lo so".

A un certo punto, Phillips ha detto che la sua proposta iniziale alla Warner Brothers era di creare un'intera etichetta sotto la DC Films, presumibilmente per realizzare film più spinti come Joker.

"Quando ho proposto loro Joker, non mi sono limitato a un film ma a un'intera etichetta", ha detto Phillips nel 2019. "Hanno bocciato l'idea rapidamente e lo capisco. Chi sono io per entrare e avviare un'etichetta in uno studio cinematografico? Ma hanno detto: 'Facciamo questo'".

E ha aggiunto: "Ecco la vera verità su un sequel. Mentre Joaquin e io ne abbiamo parlato, e mentre giravamo il mondo con i dirigenti della Warner Bros - andando a Toronto, a Venezia e in altri posti - ovviamente eravamo seduti a cena e loro ci dicevano: 'Allora, avete pensato al sequel?'. Ma, parlando di contratti, non c'è niente di firmato né tantomeno abbiamo mai contattato Joaquin".