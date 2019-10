Joker: Ryan Reynolds si congratula per il record di incassi stabilito dal film di Todd Phillips

Joker ha battuto i record di incassi di Deadpool e Ryan Reynolds ha reagito pubblicamente alla sconfitta commentando in modo ironico il sorpasso subito nelle ultime ore grazie al successo ottenuto dal film di Todd Phillips.

L'interprete dell'irriverente mercenario ha quindi voluto rivolgere le proprie congratulazioni a Joaquin Phoenix e al team che ha portato sul grande schermo il progetto dedicato alle origini del villain. Ryan Reynolds ha così pubblicato online un poster del Joker in cui si vede Arthur Fleck in cima alle scale sotto la scritta 'Tu Bastardo!', dopo essersi lasciato alle spalle Deadpool e altri personaggi come Neo di Matrix, il malvagio Pennywise, Gesù, Hugh Jackman, The Wolfpack, Mr. Grey e l'orsetto Ted.

L'attore canadese ha accompagnato l'immagine con la didascalia "I post di congratulazioni riguardanti i box office dei film vietati ai minori non sono come quelli a cui siete abituati...".

R-Rated box office congratulatory posts aren't like the ones you're used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 25, 2019

Joker si sta avvicinando a ottenere 800 milioni di dollari in tutto il mondo e si sta lasciando alle spalle i film dedicati a Deadpool, Matrix Reloaded, It, Logan - The Wolverine, La passione di Cristo, Una notte da leoni 2, Cinquanta sfumature di grigio e Ted.

Il film (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) sembra inoltre puntare alle nomination agli Oscar e non resta che attendere per scoprire il destino del progetto in cui si raccontano le origini dell'iconico villain.