Joker, con oltre 300 milioni di dollari è il re del boxoffice USA!

Dopo il trionfo agli Oscar, Joker continua a macinare incassi da capogiro arrivando a superare gli oltre 300 milioni di dollari al boxoffice USA. Un record, a cui vanno ad aggiungersi anche le vendite in versione digitale e Blue-ray che hanno ulteriormente implementato i guadagni della pellicola dedicata al diabolico clown di Gotham City.

Nel mercato casalingo Joker ha incassato più di 335 milioni di dollari, ritornando a dominare il botteghino Usa dopo la vittoria di Joaquin Phoenix agli Oscar come miglior attore protagonista. Questo ha portato il film di Todd Phillips ad un altro record: il quarto posto nella lista delle pellicole vietate ai minori che hanno incassato di più negli Stati Uniti dopo La Passione di Cristo (370 milioni), Deadpool (363 milioni) e American Sniper (350 milioni). A livello internazionale è andata addirittura meglio, in quanto ha incassato 1 miliardo e 70 milioni, agguantando il primato globale dei film R-rated, scalzando così Deadpool 2 dal trono, fermo in seconda posizione con 785 milioni.

Joker: un'immagine del film

Sono numeri veramente alti se si tiene conto che, per mantenere, i divieti, ha dovuto rinunciare ad una grossa fetta di pubblico composto per lo più da giovani, abituali consumatori di cinecomic, riuscendo però a convincere una fascia di spettatori più matura e adulta che magari era poco avvezza a questo tipo di intrattenimento.