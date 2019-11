Joker: per ora niente sequel e spinoff, smentite le voci sui progetti

Joker, almeno per ora, non avrà un sequel e Todd Phillips non lavorerà a eventuali spinoff: fonti vicino alla produzione hanno smentito le indiscrezioni apparse online.

Joker, almeno per ora, non avrà un sequel o spinoff: fonti vicine a Warner Bros. hanno infatti smentito le indiscrezioni apparse online alcune ore fa riguardanti i nuovi progetti tratti dalla DC dopo il successo ai box office del film con Joaquin Phoenix.

Il sito di Deadline ha rivelato che attualmente non sono stati presi accordi con il regista Todd Phillips e lo sceneggiatore Scott Silver per proseguire la storia di Arthur Fleck e dare vita ad altri progetti legati ai personaggi dei fumetti.

Il filmmaker non ha quindi incontrato Toby Emmerich, a capo dello studio, per discutere della possibilità di realizzare altri cinecomic dedicati alle origini dei personaggi dei fumetti DC come accaduto con Joker. L'incontro, che si sosteneva fosse avvenuto il 7 ottobre, non sarebbe mai esistito e Phillips non avrebbe preso nemmeno in considerazione l'ipotesi di occuparsi di potenziali spinoff.

Joker potrebbe comunque avere un sequel, tuttavia il progetto per ora non è stato approvato o ideato dalle persone coinvolte nel film campione di incassi che ha superato quota 1 miliardo di dollari ai box office e Joaquin Phoenix, interprete del villain, non ha nemmeno discusso della possibilità di tornare sul set con la produzione.