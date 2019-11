Joker: Joaquin Phoenix sul set aveva fatto creare dei finti poster del possibile sequel

Joker potrebbe forse avere un sequel e Joaquin Phoenix ha parlato del possibile ritorno del personaggio sul grande schermo, svelando inoltre che ha ideato dei possibili poster di un secondo capitolo della storia.

L'interprete di Arthur Fleck, intervistato da Los Angeles Times, ha ribadito che parte dell'accordo che l'ha spinto ad accettare il ruolo del Joker prevedeva il fatto che si trattasse di un unico film, senza quindi ipotizzare una continuazione della storia. Joaquin Phoenix ha sottolineato: "Immagino che la paura fosse di rimanere bloccato nel fare qualcosa in modo ripetuto e che in realtà non ti interessa molto, che non ti motiva o ti entusiasma. Parte di ciò che mi ha attirato e convinto a girare Joker era che non ci fossero aspettative. Non ho firmato un accordo che prevede la realizzazione di ulteriori film".

L'attore ha però aggiunto: "Molto prima della distribuzione o dell'idea che potesse ottenere successo, abbiamo parlato di possibili sequel. Durante la seconda o la terza settimana di riprese ho pensato 'Todd, puoi iniziare a lavorare a un sequel? C'è così tanto da esplorare'. Si trattava di uno scherzo, ma forse non realmente".

Joaquin ha aggiunto: "Non realizzerei un sequel solo perché il primo film è stato un successo". Sul set ha però chiesto a un fotografo che ha lavorato sul set di creare dei finti poster di un possibile sequel per mostrare al regista Todd Phillips che direzione avrebbe potuto prendere la storia di Arthur: "Ho praticamente detto 'Potresti prendere questo personaggio e inserirlo in qualsiasi film'. Quindi ho realizzato degli scatti con un fotografo sul set e abbiamo realizzato dei poster in cui ho inserito con photoshop Joker in 10 film classici: Rosemary's baby - Nastro rosso a New York, Toro scatenato, Yentl... Se li vedreste pensereste 'Sì, guarderei quel film'".

Il regista Todd Phillips, recentemente, aveva però smorzato il possibile entusiasmo dei fan: "Abbiamo solo parlato del fatto che se realizzeremo mai un sequel - e non sto dicendo che lo faremo perché attualmente non è in programma - non dovrebbe essere solo questo film folle e selvaggio sul Clown Principe del Crimine. Quello non ci interessa".