Joker: Joaquin Phoenix non teme il confronto con gli altri interpreti

Joker è stato presentato con successo oggi a Venezia 2019, ma Joaquin Phoenix non teme confronti con gli altri attori che hanno interpretato questo ruolo in film precedenti.

Nel spiegare l'approccio al ruolo che gli è stato affidato nel film, uno dei più belli presentati quest'anno a Venezia e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Joker, Joaquin Phoenix ha dichiarato al Los Angeles Times che il suo approccio al Joker è stato molto personale, ma accetta gli inevitabili confronti che verranno: "Tutto quello che posso fare è approcciare al personaggio a modo mio. Ho provato a fare qualcosa che sentivamo fosse onesto e unico. Comunque se voi volete parlare (dei confronti), avanti, fate pure!"

Il ruolo del Joker, sul grande schermo, è stato interpretato da Heath Ledger e Jack Nicholson, due interpretazioni entrate nella storia del cinema per un ruolo considerato difficile (e anche "maledetto"), ma Phoenix ha seguito la sua strada: "Non mi sono riferito a nessuno. Non ho imitato nessuno." - spiega - "Ho pensato solo a fare il mio."

Joker: Joaquin Phoenix in una nuova foto del film

Per quanto riguarda la costruzione del suo Joker, Joaquin Phoenix ha lavorato sul concetto di perdita sia affettiva che fisica, arrivando anche a dimagrire di 22 chili per calarsi meglio meglio nel ruolo e studiando una risata specifica per la quale ha preso spunto da una patologia psichiatrica che vede tra i suoi sintomi proprio una risata incontrollabile e "malata". A parte questo però, ha detto Joaquin Phoenix "Non vorrei mai che uno psichiatra capisse davvero che tipo di paziente abbia davanti a lui", insomma, il suo Joker è sfuggente, indecifrabile e "con un'aura misteriosa"

Dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, Joker verrà presentato al Toronto Film Festival e al New York Film Festival, per poi uscire nelle sale dal 4 ottobre negli States e dal 5 finalmente in Italia.