Joker: incassi all'esordio nei cinema italiani oltre le aspettative

Gli incassi di Joker in Italia, solo nel primo giorno di programmazione, così come il numero di biglietti venduti, sono andati ben oltre le aspettative!

Joker è arrivato in Italia da un giorno e i suoi incassi sono già ben oltre le aspettative. I dati ufficiali parlano di oltre 1 milione di euro incassati dal film di Todd Phillips nella sua prima giornata di release.

Naturalmente per capire quale sia l'effettivo potenziale al box-office del film con Joaquin Phoenix (qui la nostra video recensione di Joker) si dovranno attendere la fine del weekend e i dati ufficiali del lunedì, ma quei 148.000 spettatori accorsi nel primo giorno di programmazione sembrano il preannuncio di una strada lastricata d'oro.

D'altronde le stime arrivate nei giorni scorsi dagli USA parlavano di cifre altissime: ci si aspetta che il film diretto da Todd Phillips (qui la nostra recensione di Joker) incassi ben 155 milioni di dollari in tutto il mondo solo nel primo weekend. Se davvero così fosse, si tratterebbe del secondo migliore incasso per un'apertura nel mese di ottobre, dove il primo resta Venom, saldamente in vetta con i suoi 207,4 milioni di dollari.

Nonostante le polemiche e le preoccupazioni per la sicurezza nei cinema USA, le stime d'incasso non soltanto non sono mai calate, al contrario sono costantemente cresciute, a dimostrazione dell'interesse che circonda il film Leone d'oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. In base a quanto affermato dal report, il debutto festivaliero di Joker, con relativo premio, avrebbe accresciuto l'attesa del pubblico europeo, tanto che le stime di guadagno nel Vecchio Continente, sommate alle previsioni cinesi, si aggirano intorno ai 75 milioni di dollari. Di cui uno già guadagnato solo nel primo giorno, solo nel nostro Paese.