Joker: Folie à Deux, la Harley Quinn di Lady Gaga ha sorpreso perfino la casting director: "È brava davvero"

Considerando che Joker: Folie á Deux sarà a quanto si dice un musical jukebox che potrà o meno contenere anche canzoni originali, il casting della famosa cantante e attrice pop Lady Gaga per il ruolo di Harley Quinn ha molto senso, ma inizialmente anche la responsabile del casting era molto scettica.

Come riportato da Deadline, parlando al Karlovy Vary International Film Festival, la direttrice del casting Francine Maisler ha espresso il suo parere sull'interpretazione di Gaga e su quanto sia rimasta colpita dal suo lavoro.

"È così brava in questo film, ragazzi. Vi farà impazzire. Non ho suggerito io Lady Gaga. Non è stata una mia idea. È stata di Todd Phillips", ha dichiarato Maisler.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga è Harley Quinn in una scena

"Ma vi dirò che è stata sorprendente e davvero brava. L'ho vista e sono rimasta davvero sorpresa. Voglio dire, sapevamo tutti cosa è stata in grado di fare in A Star Is Born, ma ho pensato: 'Oh, beh, questo è un po' nelle sue corde'. Qualcosa che potesse fare e risultare autentico. Ma questo... Cavolo, è stata brava. Joaquin ti fa impazzire, ma il fatto che lei sia riuscita a tenergli testa e a risultare così vera dimostra che è brava".

Joker: Folie à Deux - Margot Robbie commenta la scelta di Lady Gaga: "Sarà una Harley Quinn incredibile"

Parlando della sua interpretazione del personaggio rispetto ad esempio a Margot Robbie, la stessa Lady Gaga ha dichiarato in un'intervista ad Access Hollywood: "Sapete, la mia versione di Harley è solo mia ed è molto autentica per questo film e per questi personaggi. Non ho mai fatto nulla di simile in un film prima d'ora, quindi è tutto completamente nuovo e molto divertente".

Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale italiane il 2 ottobre 2024, esattamente cinque anni dopo il capitolo originale che era riuscito a incassare oltre 1 miliardo di dollari partendo da un budget di soli 55 milioni di dollari. Il secondo film parte da un budget molto più alto: 200 milioni di dollari.