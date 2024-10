Joker: Folie à Deux, Warner Bros. scarica la colpa del flop su Todd Phillips

La connessione tra promozione e successo di un film è un dettaglio da non sottovalutare e nonostante ci siano diverse ragioni per le quali Joker: Folie à Deux non ha trovato sinora il successo sperato al cinema, secondo Deadline, Warner Bros. starebbe scaricando la colpa sul regista.

Secondo quanto riporta il magazine, lo studio avrebbe accontentato Todd Phillips accordandogli il final cut sul film e permettendogli di avere la prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia.

Colpa del regista

C'è chi sostiene che lanciare questo tipo di film al festival lagunare sia stato un autogoal clamoroso. Warner Bros. avrebbe accettato di lasciare il final cut al regista, che in passato fece guadagnare parecchio alla major con la saga de Una notte da leoni e con il primo Joker.

Al momento, il percorso del film al box-office non ha certamente raggiunto gli obiettivi sperati dallo studio nella fase precedente alla distribuzione e la speranza è quella che il viaggio di Joker 2 al cinema sia solo all'inizio e possa accelerare nelle prossime settimane.

Joaquin Phoenix è tornato a recitare nei panni di Arthur Fleck/Joker, internato nell'Arkham Asylum dopo i trascorsi distruttivi del primo film. In carcere, Fleck incontra Lee Quinzel (Lady Gaga), una giovane fan del Joker che sostiene di essere stata condotta lì dopo aver dato fuoco al condominio dei propri genitori.

Nel cast di Joker: Folie à Deux troviamo anche Brendan Gleeson nel ruolo di Jackie Sullivan, Catherine Keener nel ruolo di Maryanne Stewart, Zazie Beetz nel ruolo di Sophie Dumond, Bill Smitrovich nel ruolo di Herman Rothwax, Harry Lawtey nel ruolo di Harvey Dent, Steve Coogan nel ruolo di Paddy Meyers e Leigh Gill nei panni di Gary.

Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Joker: Folie à Deux è disponibile attualmente nelle sale cinematografiche italiane.