Joker: Folie à Deux, Todd Phillips svela perché un bacio anticipato dalle foto dal set è stato tagliato

Una scena girata sul set del film Joker: Folie à Deux con protagonista Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga, è stata tagliata dal montaggio finale e il regista Todd Phillips ne ha spiegato il motivo.

Il regista ha infatti risposto a un quesito legato a un bacio immortalato dai paparazzi durante i ciak che erano stati realizzati nel mese di marzo 2023 a New York.

L'assenza di una scena molto discussa

Nelle immagini "rubate" dal set del sequel del film con star Joaquin Phoenix, si vedeva infatti anche Lady Gaga intenta a baciare una donna mentre Harley Quinn arriva in tribunale per sostenere Arthur Fleck.

Lady Gaga nel film

Todd Phillips, rispondendo alle domande di Entertainment Weekly su Joker: Folie à Deux, ha spiegato: "C'erano dei dialoghi e poi, improvvisamente, volevo che fosse un momento con più musica e con un'atmosfera diversa. Per far funzionare quella scena serviva un dialogo. Ovvero la donna aveva detto qualcosa e poi Gaga si fermava e faceva questa cosa, e semplicemente avrebbe ostacolato quel momento".

Il bacio tra le due donne è quindi stato rimosso dalla versione finale del film, arrivato da pochi giorni nelle sale.

Il filmmaker, in precedenza, aveva raccontato che la versione di Harley Quinn interpretata dalla star della musica è in parte ispirata a Charles Manson e al fatto che avesse molte ragazze che lo consideravano un idolo, un po' come i condannati che in carcere ricevono le lettere di vari ammiratori. Il personaggio portato in scena in Joker: Folie à Deux ha comunque degli elementi tratti dai fumetti, poi presi e modellati per delineare la protagonista come desiderato.

Joker: Folie à Deux, 10 look che rendono Lady Gaga un'icona della moda

Gli incassi deludenti

Il film Joker: Folie à Deux, negli Stati Uniti, ha incassato solo 40 milioni di incasso nei primi giorni di programmazione nelle circa 4.102 sale in cui ha debuttato, per una media per sala di 9.751 dollari. Le cifre inferiori sono quindi più basse rispetto al debutto di The Marvels (47 milioni di dollari) e The Flash (55 milioni di dollari) e in linea con quelle Morbius (39 milioni di dollari).