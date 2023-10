Joker: Folie à Deux, per il direttore della fotografia sarà sorprendente e prenderà molti rischi

Il lavoro su Joker: Folie à Deux sembra sia quasi finito e, secondo quanto dichiarato dal direttore della fotografia, il sequel sorprenderà gli spettatori.

L'aggiornamento emerge da un'intervista rilasciata dal direttore della fotografia a Definition Magazine.

Le dichiarazioni sul secondo capitolo

Lawrence Sher ha infatti parlato della post-produzione di Joker: Folie à Deux sostenendo che stia per concludersi.

Il direttore della fotografia del film con star Joaquin Phoenix ha dichiarato: "Qualcosa che apprezzo di Todd Phillips - con cui ho realizzato sette film, compreso Joker - è che prende sempre dei rischi".

Lawrence ha quindi aggiunto: "Il prossimo anno avremo il nuovo Joker in uscita e stiamo finendo la post-produzione. Questo film sarà un grande colpo e sarà realmente sorprendente per gli spettatori. Sono entusiasta all'idea che tutti possano vederlo".

Todd Phillips è nuovamente regista e co-sceneggiatore, insieme a Scott Silver, del sequel del film che ha fatto conquistare al suo protagonista un Oscar come Migliore Attore.

Nel cast del secondo capitolo della storia ci saranno anche Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.

Il film viene descritto come un musical e sarà distribuito il 4 ottobre 2024 negli Stati Uniti da Warner Bros Pictures.