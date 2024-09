Joker: Folie à Deux, il regista Todd Phillips sa che il finale causerà opinioni contrastanti

Il finale del film Joker: Folie à Deux sembra destinato a dividere l'opinione degli spettatori e il regista Todd Phillips ne è consapevole.

In alcune interviste rilasciate nelle ultime settimane, infatti, il filmmaker ha parlato della possibile reazione del pubblico al sequel con star Joaquin Phoenix.

Le reazioni al sequel

Phillips, intervistato da /Film, ha spiegato che sa già cosa accade dopo che le persone vedono Joker: Folie à Deux.

Il regista ha dichiarato: "Le persone che hanno visto questo film in generale... Alla fine, stanno sedute e non si muovono per circa tre-cinque minuti. Poi mi mandano un messaggio, quelle che mi conoscono, o un'e-mail e mi dicono: 'Ho bisogno di un minuto per elaborare il film'".

Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck

Todd ha voluto aggiungere: "Penso che vi lascerà con qualcosa di davvero sconvolgente... Penso che lo sia".

Il regista del secondo capitolo della storia di Arthur Fleck ha successivamente spiegato che spera il film sia in grado di chiarire molte cose su cui le persone potevano avere delle domande alla fine del primo capitolo. Phillips ha ribadito: "Spero che tutto abbia una risposta".

Joker: Folie à Deux, recensione del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga: Joker contro Joker

Gli interpreti del sequel

La sceneggiatura del film è firmata dal regista e Scott Silver, come il capitolo precedente.

Nel cast del film, che mostrerà Arthur mentre è ricoverato all'Arkham Asylum e affronta il processo per i crimini commessi, ci sono inoltre Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, Zazie Beetz (che riprende il suo ruolo dal primo film), Catherine Keener (nei panni dell'avvocato difensore di Arthur, Maryanne Stewart), Harry Lawtey (nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham City, Harvey Dent) e Steve Coogan (nei panni del conduttore televisivo Paddy Meyers).