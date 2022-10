Joker: Folie à Deux, per il direttore della fotografia Lady Gaga "sarà una perfetta Harley Quinn"

L'annuncio di Joker: Folie à Deux ha sorpreso tutti quanti, specialmente per via del fatto che il Joker diTodd Phillipsvenne presentato come un progetto autonomo e auto-conclusivo. Il grande successo che questa pellicola ha raccolto, complice un'identità che si è distinta fin da subito da tutto il resto, continua ad alimentare la curiosità verso il seguito. Il successivo coinvolgimento di Lady Gaga come Harley Queen, poi, ha sollevato dubbi sul progetto, cui qualcuno ha deciso di rispondere.

House of Gucci: Lady Gaga racconta la sua Patrizia Reggiani

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, il direttore della fotografia di Joker: Folie à Deux, Lawrence Sher, ha rassicurato riguardo alla scelta di Gaga in questo ruolo: "Sarà perfetta per questo film, portando con sé una magia molto simile a quella trasmessa da Joaquin. La combinazione di questi due attori sul set, si rivelerà esattamente ciò che speriamo. Avremo un bel po' di follia all'interno del film. Il caos non ci dispiace affatto".

House of Gucci: un primo piano di Lady Gaga

Successivamente Sher ha raccontato che l'inizio delle riprese del film non è troppo lontano, e che sarà girato principalmente nei teatri di posa di Los Angeles, oltre che negli esterni a New York. Per quanto riguarda la trama per adesso non sappiamo ancora nulla. Si ipotizza che gli eventi iniziali partiranno dall'Arkham Asylum, forse proprio dall'incontro fra Arthur Fleck ed Harley Queen.

L'uscita nelle sale è prevista per il 4 ottobre 2024.