Joker: Folie à Deux è un successo in streaming dopo il massacro cinematografico

Il primo Joker è stato un grande successo internazionale, un film che ha unito la tradizione dei supereroi e un approccio più psicologico. Tuttavia, il suo sequel, Joker: Folie à Deux, non è stato il successo che tutti si aspettavano, ma ha finalmente potuto trovarlo in streaming.

Il sequel ha riunito il team originale composto dal regista Todd Phillips e dall'attore protagonista Joaquin Phoenix, aggiungendo Lady Gaga nel ruolo di Harley "Lee" Quinzel. Dopo l'uscita a ottobre, il film è stato afflitto da recensioni negative, che hanno portato a uno degli incassi più deludenti dell'anno. Tuttavia, secondo FlixPatrol, Joker: Folie à Deux ha finalmente trovato il successo in streaming e attualmente si trova in cima alle classifiche.

Il film ha debuttato in streaming il 13 dicembre, circa due mesi dopo l'uscita nelle sale. Non ci è voluto molto perché attirasse i fan che non avrebbero pagato il biglietto al cinema, debuttando al n. 2 il 14 dicembre e arrivando in cima alle classifiche il giorno successivo, battendo per due giorni consecutivi Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton. A livello mondiale, il sequel ha battuto titoli come Abigail, Civil War e Il Grinch.

Visto il successo dell'originale, la Warner Bros. ha investito ancora più denaro nel sequel. Il film del 2019 aveva un budget di soli 55 milioni di dollari e ha concluso la sua corsa nelle sale con poco più di 1 miliardo di dollari, battendo nel frattempo numerosi record.

Per quanto riguarda il sequel, Joker: Folie à Deux, ha potuto contare su un budget di 190 milioni di dollari e ha guadagnato solo quanto bastava per coprire l'investimento iniziale, con un totale di 206,1 milioni di dollari in tutto il mondo. Sebbene possa sembrare una vittoria, un film ha bisogno di almeno il doppio del suo profitto per coprire i costi di distribuzione e pubblicità, il che ha portato a perdite di diversi milioni per la Warner Bros.

Lo studio ha deciso quindi di archiviare rapidamente il flop e anticipare la data d'uscita sulle piattaforme di streaming e sembra proprio che la mossa abbia dato i suoi frutti, attirando un numero sufficiente di persone su Max per vederlo.