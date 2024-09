Joaquin Phoenix ammette le difficoltà per la perdita di peso in Joker 2 a causa della danza

Joaquin Phoenix è tornato a parlare della controversa dieta alla quale ha dovuto nuovamente sottoporsi per Joker: Folie à Deux, musical sequel del film di Todd Phillips. Rispetto al primo capitolo, l'attore ha vissuto maggiori difficoltà a causa della danza.

Nel 2020, Phoenix aveva fatto notizia quando rivelò di aver perso 24 chili per prepararsi al ruolo di Arthur Fleck. Durante il tour promozionale, raccontò di aver mangiato esclusivamente lattuga e verdure al vapore per ottenere l'aspetto del personaggio.

Ultima dieta

Tuttavia, le difficoltà per il sequel sono aumentate:"Non parlerò dei dettagli della dieta, perché penso che nessuno voglia davvero sentirli. Ma questa volta sembra un po' più complicato solo perché c'erano molte prove di danza che facevamo, cosa che non avevo l'ultima volta. È sembrato un po' più difficile ma è sicuro. Però avete ragione, a 49 anni, probabilmente non dovrei farlo di nuovo. Sarà probabilmente l'ultima volta per me".

La star ha coinvolto anche la collega Lady Gaga nella conversazione:"Anche Stefani ha perso molto peso. Ricordo quando ti ho incontrata la prima volta alle prove poi sei andata via e sei tornata, e avevi perso molto peso. È stato davvero impressionante".

Senza rimanere in argomento, Lady Gaga ha risposto:"Penso che ci siamo trasformati nei nostri personaggi nel corso del tempo e abbiamo continuato a perfezionare ogni tipo di dettaglio". Joaquin Phoenix ha proseguito sul tema del peso.

"Lo so, l'ultima volta sono stato io a parlarne ma è difficile farlo senza che diventi un'ossessione, perché lavori tutto il tempo per raggiungere un certo peso. Quindi finisci per parlarne e poi sembra soltanto un attore che continua a parlare di quanto peso ha perso. Alla fine di quel periodo ero così stufo di me stesso e arrabbiato con me stesso per aver dato tanta importanza a quella parte, perché fai semplicemente quello che devi fare. Così questa volta ho pensato che che non lo farò".

Nel cast di Joker: Folie à Deux anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson e Catherine Keener.