Joker: Folie à Deux, ecco quando sarà pubblicato il nuovo trailer del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Tra non molto potremo dare un nuovo sguardo al sequel in versione musical del film di Todd Phillips con il ritorno di Phoenix

Era solo questione di tempo prima che Warner si decidesse a pubblicare un nuovo trailer di Joker: Folie à Deux, che vedrà il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni del protagonista e villain di Batman e l'esordio di Lady Gaga nei panni di una versione completamente reimmaginata di Harley Quinn.

Si tratterà del secondo trailer dedicato al film, dopo il primo arrivato qualche mese fa, e che ci darà modo di dare un'altra occhiata al look del sequel, dato che sembra che la pellicola di Todd Phillips imboccherà la strada del musical jukebox.

Da più parti è stato confermato che il nuovo trailer di Joker: Folie à Deux verrà diffuso in streaming nella giornata di martedì 23 luglio.

Nel 2019, Joker ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e alcuni sostengono ci siano buone probabilità di vedere il sequel all'edizione di quest'anno della Mostra, anche se al momento non c'è stata alcuna conferma ufficiale.

Joker: Folie à Deux - una scena del film

Quanto durerà Joker: Folie à Deux?

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano online, il sequel con Phoenix e Gaga avrà una durata di circa 2 ore e 20 minuti, anche se l'ufficialità non è ancora arrivata. Il film ruoterà attorno alle sessioni di musicoterapia al manicomio di Arkham, al quale verrà sottoposto Arthur (Phoenix), che proprio in una di queste occasioni incontrerà Harleen (Gaga). Il personaggio interpretato dalla popstar ufficialmente non sarebbe Harley Quinn, tant'è che lo stesso Arthur la chiama Lee.

I due legheranno durante la loro detenzione ad Arkham per via dei problemi di lui con la madre e dei problemi di lei con il padre. Il loro legame si rafforzerà sempre di più e li condurrà al tentativo di evasione dal carcere.

Il montaggio mostrato nei test screening pare includesse oltre 20 canzoni, quattro delle quali originali. La maggior parte delle canzoni sono cantate da Gaga a parte un duetto condiviso con Phoenix. Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale il 2 ottobre 2024.