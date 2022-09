Joker: Folie à Deux, Catherine Keener nel cast in un ruolo segreto

Il cast di Joker: Folie à Deux continua a espandersi con l'arrivo di Catherine Keener. L'attrice affiancherà Joaquin Phoenix e Lady Gaga nel sequel scritto e diretto di nuovo da Todd Phillips per Warner Bros. e DC Films in un ruolo che, per il momento, non è stato rivelato. La notizia si aggiunge all'ingaggio dell'attore irlandese Brendan Gleeson diffusa pochi giorni fa da Deadline. Confermato, inoltre, il ritorno di Zazie Beetz nel ruolo della vicina di casa di Arthur Fleck/Joker.

Secondo quanto anticipato, Warner Bros ha annunciato che Joker: Folie à Deux dovrebbe uscire nei cinema a ottobre 2024. Le riprese dovrebbero prendere il via a dicembre.

Todd Phillips ha confermato il ritorno dietro la macchina da presa per il sequel di Joker, che ha scritto insieme a Scott Silver, co-autore di Joker. Non si sa molto del sequel, anche se gli addetti ai lavori ritengono che conterrà elementi musicali e sarà ambientato in parte nel Manicomio di Arkham Asylum, dove il primo film finisce dopo che Arthur Fleck (Phoenix) è stato inviato lì.

Il primo Joker ha incassato 335,4 milioni di dollari a livello nazionale e 1,07 miliardi a livello globale, diventando il maggior incasso di sempre per un film vietato ai minori. Joker ha vinto due Oscar: miglior attore per la star Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora originale per Hildur Guðnadóttir. Il film è stato candidato a 11 Oscar, tra cui quello per il miglior film e per il miglior regista.