Joker: Folie à deux, aperti su Amazon i preorder delle edizioni 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD

Joker: Folie à Deux, sequel del film del 2019 Joker, ha avuto un impatto sicuramente interessante sul pubblico accorso al cinema, a seguito del precedente successo ottenuto dal personaggio sul grande schermo, dividendone le reazioni. Diretto ancora da Todd Phillips e con Joaquin Phoenix nel ruolo principale, questo film ha portato avanti il ritratto psicologico oscuro del personaggio, esplorando le conseguenze delle scelte che questo ha preso in precedenza.

L'importanza di Joker: Folie à Deux risiede nella sua capacità di unire il dramma psicologico e personale con elementi di musical, rompendo i confini tradizionali del genere e sfidando le aspettative del pubblico. L'introduzione di Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga, ha aggiunto una nuova dinamica emotiva e narrativa, ampliando la precedente narrazione con temi di dipendenza e relazioni tossiche. L'attesa per questo film e il suo successo commerciale e critico hanno ulteriormente confermato il desiderio del pubblico di storie di supereroi e villain raccontate attraverso una lente più realistica e psicologicamente densa.

Oggi vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder delle edizioni 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD di Joker: Folie à Deux. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile preordinarle a 24,99€, l'edizione 4K Ultra HD e tutte le altre Steelbook a 29,99€, con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (questo tipo di prenotazione permette di avere i film in questione a un prezzo inferiore nell'eventualità in cui, da qui alla sua uscita, ricevesse un eventuale sconto. Trovate comunque tutti i dettagli nella pagina dei prodotti su Amazon), in vista della loro data di pubblicazione indicata al 21 dicembre 2024. Se interessati al preorder, o a maggiori dettagli su questo prodotto, passate dai box seguenti o cliccate su questo indirizzo, su questo, su questo o su questo.

Un sequel divisivo

Joker: Folie à Deux torna sulla storia di Arthur Fleck dopo gli eventi del primo film, in cui abbiamo vito la sua trasformazione nel Joker e tutto ciò che ne ha conseguito a Gotham City. Questa volta, la trama si concentra sul suo rapporto con Harley Quinn, una donna che lo incontra durante il suo internamento nell'Arkham Asylum e che sembra viaggiare sulla sua stessa lunghezza d'onda. Il film esplora le dinamiche psicologiche e contorte tra i due, mescolando momenti di realismo crudo con sequenze oniriche, il tutto arricchito da elementi di musical.

Joker 2, anticipata l'uscita in digitale: previste perdite tra i 150 e i 200 milioni di dollari

Se avete apprezzato Joker: Folie à Deux al cinema, approfittate di questi preorder su Amazon per prenotarvi alcune edizioni home video imperdibili del film.