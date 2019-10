Joker: David Harbour di Stranger Things nella parodia del film

Joker: David Harbour di Stranger Things è il protagonista della parodia del film realizzata per il Saturday Night Live e ambientata in una tetra Sesame Street.

Joker interpreteto da David Harbour, già star di Stranger Things, ma è solo una parodia, l'ultima del Saturday Night Live, che ispirandosi al film con Joaquin Phoenix, ambienta la storia in una lurida e tetra Sesame Street, tra i muppets.

Joker è al cinema da poco più di una settimana e sul web già si scatenano numerose parodie. La più famosa sta diventando quella realizzata per il famoso show americano Saturday Night Live che, stavolta, si avvale della presenza di David Harbour che ironizza sulle caratteristiche del personaggio del film, però ambientando la scena nella famosa Sesame Street, trasformandola in un luogo cupo e pieno di malvagità.

Il video è un trailer della origin story immaginaria di Oscar the Grouch, residente di lunga data a Sesame Street che vive in una pattumiera. Giocano sul fatto che Joker nel film viene trattato molto male, come se fosse spazzatura, ecco che David Harbour crea la parodia perfetta per la storia. Oscar The Grouch si lamenta che a Sesame Street le cose vanno peggiorando, proprio come a Gotham City, ed ecco perché diventa sempre più burbero: "Se tutti ti chiamano spazzatura, se tutti ti trattano come spazzatura, perché non diventi semplicemente spazzatura?"

Oscar ricrea persino la scena, diventata già iconica, in cui Arthur Fleck, ormai diventato Joker, balla sulle scale. Anche Oscar in quel momento ha già subito la sua trasformazione in The Grouch, dipingendosi la faccia di verde e diventando appunto "burbero".

Nel video appaiono anche altri personaggi di Sesame Street con sembianze umane, Big Bird, Count Dracula, Cookie Monster e anche Elmo, che viene arrestato dalla polizia.