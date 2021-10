Joker 2, Joaquin Phoenix sul sequel: "Ci sono possibilità da esplorare"

Joaquin Phoenix, recentemente intervistato da The Playlist, ha parlato delle possibilità da esplorare con un eventuale Joker 2, sequel della pellicola del 2019, basata sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, che si è aggiudicata il Leone d'oro alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vincendo inoltre due Golden Globe e due Premi Oscar su ben undici candidature.

Il sequel di Joker verrà realizzato veramente? È una domanda legittima poiché negli ultimi mesi sono circolate molte notizie a proposito di Joker 2: secondo quanto riferito, la Warner Bros. starebbe spingendo per una seconda pellicola dopo che la prima ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. Inoltre, il regista Todd Phillips ha ammesso di avere delle idee per un nuovo film, precisando di aver già iniziato a lavorare ad una sceneggiatura.

Parlando con The Playlist, Joaquin ha rilasciato la seguente dichiarazione a proposito di Joker 2: "Non lo so. Quando stavamo girando, abbiamo iniziato a pensare a cosa poter fare dopo, sai, questo è un personaggio interessante. Ci sono alcune cose che potremmo fare con Joker e delle possibilità da esplorare. Lo faremo veramente? Non lo so."

Queste parole sono interessanti poiché le voci delle scorse settimane hanno rivelato che la Warner Bros. avrebbe offerto a Phillips oltre 50 milioni di dollari per altri due film su Joker. Durante l'intervista Joaquin Phoenix sostanzialmente ammette di non conoscere dettagli concreti sul sequel di Joker, pur non essendo disposto a dare per scontato che non incarnerà nuovamente il personaggio.