Joker 2: Jacob Lofland nel cast del sequel diretto da Todd Phillips

L'attore Jacob Lofland reciterà in Joker 2, l'atteso sequel diretto da Todd Phillips con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Jacob Lofland farà parte del cast di Joker 2 con un ruolo da protagonista, come rivelato da fonti vicine alla produzione.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di dicembre in vista di un debutto nelle sale previsto per il 4 ottobre 2024.

In Joker: Folie à Deux l'attore Jacob Lofland dovrebbe avere un ruolo legato all'Arkham Asylum. Per ora la produzione del film, tratto dai fumetti della DC, non ha tuttavia svelato i dettagli del personaggio che gli è stato affidato.

Nel sequel diretto da Todd Phillips ritornerà, ovviamente, Joaquin Phoenix nel ruolo dell'iconico villain. Lady Gaga interpreterà invece Harley Quinn. Zazie Beetz riprenderà il ruolo di Sophie Dumond.

Nel cast ci saranno inoltre Catherine Keener e Brendan Gleeson.

Phillips ha firmato la sceneggiatura del progetto insieme a Scott Silver, autore anche del primo film.

La storia dovrebbe essere ambientata all'Arkham Asylum, dove Arthur Fleck è stato inviato dopo gli eventi del primo capitolo della storia. Nel lungometraggio ci saranno anche degli elementi musicali.

Lofland ha recitato in film come Mud, con Matthew McConaughey e Tye Sheridan, e nella saga di Maze Runner.