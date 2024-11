Joker 2, il CEO di Warner Bros ammette: "I risultati sono stati deludenti"

David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha ammesso che Joker 2 è stata una delusione per quanto riguarda i risultati ai box office.

Lo studio aveva delle aspettative molto alte per quanto riguarda il secondo capitolo della storia di Arthur Fleck diretto da Todd Phillips, tuttavia l'accoglienza ai box office non è stata quella sperata.

La delusione ai box office di Joker 2

I guadagni ottenuti da Joker: Folie à Deux potrebbero ora avere un impatto sui risultati ottenuti da Warner Bros nel prossimo trimestre e lo studio potrebbe diminuire in futuro il numero di nuove uscite nelle sale.

Phoenix e Lady Gaga nel sequel

Zaslav, durante un meeting con gli azionisti, ha ammesso: "L'inconsistenza rimane inoltre un problema del nostro studio, come dimostrato anche dai risultati deludenti di Joker 2".

Il film con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha avuto a disposizione un budget di circa 200 milioni di dollari, anche se Phillips ha negato si fosse arrivati a quella cifra. Attualmente il sequel di Joker ha incassato a livello globale solo 204.7 milioni di dollari.

I risultati positivi

Lo studio, tuttavia, ha ricordato che sono stati ottenuti dei risultati positivi con altri progetti come Beetlejuice Beetlejuice, arrivato circa 450 milioni di dollari, mentre il settore televisivo sta ottenendo i migliori risultati degli ultimi cinque anni.

In Joker: Folie à Deux - di cui potete leggere la nostra recensione - il protagonista Arthur Fleck affronta il processo per i crimini commessi nel primo film e si ritrova all'Arkham State Hospital, dove si imbatte in Harleen "Lee" Quinzel, ovvero Harley Quinn, il suo vero amore. Il film esplora le dinamiche psicologiche e contorte tra i due, mescolando momenti di realismo crudo con sequenze oniriche, il tutto arricchito da elementi di musical.