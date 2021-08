JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN: il trailer svela l'arrivo della parte 6 su Netflix

Preparatevi al ritorno di JoJo: JoJo's Bizarre Adventure STONE OCEAN, la sesta parte del celebre anime ispirato al manga di Hiroiko Araki, arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il prossimo dicembre, come ci informa anche il trailer appena diffuso dalla piattaforma.

Durante uno speciale evento in streaming è stato infatti rivelato che quest'inverno potremo assistere alle avventure di Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro Cujoh, ingiustamente accusata di un crimine per il quale dovrà scontare 15 anni di prigione. Cosa sarà successo?

"Continuano le avventure della famiglia Joestar nella nuova edizione interamente riveduta e corretta di uno dei manga 'generazionali' più epici dell'ultimo ventennio! La sesta serie si apre con un'ambientazione insolita: in una struttura penitenziaria della Florida viene scoperto un diario, scritto da Dio Brando, contenente le istruzioni per un potere così spropositato da accelerare il tempo e creare mondi paralleli! E questa volta il protagonista della storia, detenuto proprio in quel carcere, sarà... una donna!" recitava la sinossi fornita da Star Comics, la casa editrice italiana che pubblica il manga, per la sesta parte della storia (originariamente serializzata in Giappone sul settimanale Weekly Shonen Jump dal 2000 al 2003).

A occuparsi della produzione dell'anime è stato lo studio d'animazione giapponese David Production Inc. (lo stesso di Fire Force e Cells at Work!), mentre la direzione è stata affidata a Kenichi Suzuki (Drifters) con un design di Shunichi Ishimoto (Pokémon). Come regista troviamo invece Toshiyuki Kato (Chrono Crusade), e le musiche sono ad opera di Yugo Kanno (Kishibe Rohan wa Ugukanai).

Non resta dunque che attendere ulteriori informazioni sul giorno esatto in cui potremo trovare gli episodi su Netflix, e la conferma delle date per la messa in onda italiana.