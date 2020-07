Johny Depp addormentato e coperto di gelato: la foto shock mostrata in tribunale

In tribunale è stata mostrata una foto di Johnny Depp apparentemente addormentato e con un gelato sciolto sulle sue gambe.

Johnny Depp è ritratto in una foto mostrata in queste ore in tribunale che lo ritrae mentre è addormentato e coperto di gelato, scatto già apparso online e che ha attirato l'attenzione e i commenti online.

L'immagine risale all'agosto 2014 ed è stata scattata dall'ex moglie Amber Heard.

L'immagine umiliante è stata mostrata durante l'udienza in corso a Londra e Johnny Depp ha commentato sostenendo che la sua situazione era stata causata da ben 17 ore di lavoro, pur ammettendo che risale al periodo in cui aveva accettato di sottoporsi a un programma di disintossicazione da medicinali nella sua isola privata nelle Bahamas.

L'attore, commentando lo scatto realizzato da Amber Heard, ha aggiunto: "Ero ovviamente in uno stato di trance, stavo addormentandomi, e il gelato mi è caduto su tutta la gamba.

Poi Amber l'ha scattata e me l'ha mostrata il giorno dopo dicendo 'Guarda cosa sei diventato, guardati, è patetico'".

Johnny Depp ha però aggiunto che l'ex moglie non gli ha mai mostrato le immagini delle ferite e dei lividi che gli avrebbe inflitto durante degli attacchi violenti compiuti mentre era sotto effetto di varie sostanze.