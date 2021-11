“Johnny Vs Amber”: il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard diventerà un documentario

Il lungo e complesso divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard sarà discusso in un documentario, realizzato da Discovery+, intitolato Johnny Vs Amber.

Discovery+ ha appena annunciato che sarà realizzato un film sulla storia del divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard: il documentario in due parti, targato Optomen di All3Media e intitolato Johnny vs. Amber, racconterà la storia dal punto di vista di entrambe le star di fama mondiale.

Johnny Depp in una foto della Festa del Cinema di Roma 2021

Il documentario sul caso giudiziario del decennio, inizialmente, parlerà della vicenda dal punto di vista di Depp, spiegando come l'attore si sarebbe sentito dopo aver capito di aver sposato "una bugiarda machiavellica disposta a tutto pur di proteggere la sua immagine"; ed in seguito analizzerà il caso attraverso le parole della Heard: secondo la sua versione l'attrice avrebbe sposato "l'uomo dei suoi sogni solo per osservarlo mentre si trasformava in un mostro violento immerso nella droga."

Il documento conterrà interviste con avvocati di entrambe le parti insieme a persone vicine alla coppia e un ampio archivio di filmati e registrazioni vocali. Nick Hornby e Fran Baker sono i produttori esecutivi per Optomen, con Matt Reid alla guida di Discovery.

Johnny Depp e Amber Heard

Hornby stesso, a proposito del film, ha dichiarato: "Attraverso i nastri, i video e i messaggi mostrati in tribunale, il documentario offrirà agli spettatori una visione rara ed importante di un matrimonio che è andato tragicamente in frantumi. Il film ci permetterà di comprendere meglio l'importantissimo problema che è la violenza domestica".