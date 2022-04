Johnny Depp: il video girato da Amber Heard in cui l'attore distrugge la sua casa riappare durante il processo

Il video girato da Amber Heard in cui Johnny Depp distrugge la sua casa di West Hollywood è riapparso durante il processo e l'attore ha commentato le immagini per la prima volta.

Lo scorso giovedì i giurati del processo della causa di diffamazione intentata da Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard hanno visto un video che mostra la star dei Pirati dei Caraibi mentre distrugge la cucina della sua casa prima di versarsi un enorme bicchiere di vino.

Nel video, filmato dalla Heard ed apparso per la prima volta nel 2016, si vede Depp mentre colpisce gli armadietti e urla "figlio di puttana" nella cucina della sua casa di West Hollywood. "Ho preso di mira il mobile della cucina, non ho toccato la signora Heard", ha dichiarato l'attore dopo che l'avvocato della difesa ha mostrato le immagini in tribunale.

"È possibile che fossi ubriaco", ha continuato la star hollywoodiana. "Mi sono versato un enorme bicchiere di vino. L'ho ritenuto necessario ma non stavo cercando di intimidirla e lei non lo era affatto. Se lo fosse stata perché mai mi avrebbe filmato? Se avesse avuto paura di essere aggredita, come sostiene adesso, perché non è scappata via? Perché all'inizio nasconde la telecamere e nell'ultima parte si mette a ridere? Non aveva paura di me, perché io non l'ho mai toccata."

Ricordiamo che l'attuale processo tra Johnny Depp e Amber Heard riguarda l'articolo, pubblicato sul Washington Post nel dicembre 2018, in cui l'attrice sostiene di essere "diventata una figura pubblica che rappresenta l'abuso domestico circa due anni fa", periodo che si riferisce alla fine del suo matrimonio con l'attore, il quale ha sempre sostenuto di non aver mai toccato la sua ex moglie.