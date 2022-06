Johnny Depp sul verdetto: "La giuria mi ha ridato la mia vita, la verità non muore mai"

Johnny Depp si è pronunciato a proposito del verdetto pubblicando una dichiarazione su Instagram attraverso la quale ha ringraziato i suoi avvocati e 'tutti quelli che hanno creduto in me per tutti questi anni.'

La reazione di Johnny Depp al verdetto della giuria del tribunale di Farifax sta commuovendo i fan su Instagram: l'attore ha citato Seneca concludendo la sua dichiarazione dopo che i giurati hanno deciso di condannare la sua ex moglie Amber Heard a pagare 15 milioni di dollari nella causa per diffamazione.

Depp ha esordito dicendo: "Sei anni fa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita di chi mi è stato più vicino, la vita di tante persone, di quelli che in tutti questi anni mi hanno supportato e hanno creduto in me mentre tutto stava cambiando per sempre. Tutto in un battito di ciglia. Accuse serie, false e criminali nei miei confronti via i media, che mi hanno esposto a un attacco di odio senza fine, mentre non c'era alcun tipo di procedimento penale ufficiale nei miei confronti."

"Intanto, viaggiava in tutto il mondo in un nanosecondo avendo un impatto sismico sulla mia vita e sulla mia carriera. E sei anni dopo, la giuria mi ha ridato la mia vita. E ne sono onorato", ha continuato la star di Pirati dei Caraibi. "La mia decisione di perseguire questo caso, sapendo molto bene le difficoltà inevitabili che avrei affrontato, mettendo la mia vita sotto una lente d'ingrandimento, l'ho fatto solo dopo averci riflettuto seriamente. Dal principio, il vero obiettivo era rivelare la verità al mondo. Far conoscere la verità era qualcosa che dovevo prima di tutto ai miei figli e a tutti quelli che hanno creduto in me. Mi sento finalmente in pace adesso."

Johnny Depp ha concluso citando Seneca: "Sono stato sommerso dal grande amore e dal supporto colossale che mi avete dato da tutto il mondo. Spero che la verità che sono riuscito a tirare fuori abbia aiutato tanti, uomini e donne, che si sono trovati nella mia stessa situazione e che questo li possa supportare al fine di non mollare mai. Spero anche da ora in poi tutti siano ritenuti innocenti, fino a quando non venga provata la loro colpevolezza, nella corte come per i media. Spero che il nobile lavoro del giudice, dei giurati, della corte e di tutto lo staff che hanno sacrificato il loro tempo per arrivare a questo punto, spero che dia una grande mano per trovare la verità. Il meglio deve ancora venire e questo capitolo finale deve ancora essere scritto. Veritas nunquam perit. La verità non muore mai."