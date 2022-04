Johnny Depp: "Se non me ne vado sarà un bagno di sangue come in Australia", rivela un audio ascoltato in aula

In uno degli audio inediti che sono stati riprodotti durante il processo per diffamazione Johnny Depp dice: 'Se non me ne vado la prossima mossa sarà un bagno di sangue come in Australia'.

Qualche giorno fa Johnny Depp è stato interrogato dal team legale di Amber Heard, durante il processo per diffamazione da 50 milioni di dollari, e in uno degli audio che sono stati riprodotti si può sentire l'attore mentre dice alla sua ex moglie che non ha intenzione di vederla perché non vuole che il loro prossimo incontro si trasformi in un "bagno di sangue".

A Johnny è stato chiesto dagli avvocati di Amber se è d'accordo sul fatto che l'abuso può assumere molte forme, comprese quelle fisiche, verbali, emotive e psicologiche. Depp ha convenuto che è proprio così e ha detto alla corte: "A volte possono fluire l'uno nell'altro".

Johnny Depp in una foto della Festa del Cinema di Roma 2021

In tribunale è stata quindi riprodotta una registrazione audio della coppia durante un litigio in cui Amber dice all'ex marito che le ha fatto del male spegnendole una sigaretta addosso, al che lui risponde che le ha soltanto lanciato una sigaretta spenta e che non le ha fatto alcun male.

Subito dopo è stato trasmesso un audio riguardante una conversazione della coppia durante il quale Johnny Depp dichiara: "Se non me ne vado sarà un bagno di sangue come successo in Australia. Non ne vale la pena, perché essere infelici quando basterebbe avere solo un po' di comprensione?".