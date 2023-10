Johnny Depp dà di nuovo voce a Johnny Puff nel trailer del film animato Secret Mission

Johnny Depp ha dato la sua voce al protagonista del film animato Johnny Puff: Secret Mission, di cui è stato condiviso il trailer. Il progetto, che prosegue l'esperienza dell'attore iniziata con la serie Puffins, mostrerà i simpatici protagonisti alle prese con il tentativo di salvare il proprio villaggio dai piani del malvagio Otto.

Il franchise animato

La regia di Johnny Puff: Secret Mission è firmata da Nestor F. Dennis e il franchise è prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

La serie Puffins, di cui il lungometraggio è una continuazione, segue le avventure di un gruppo di simpatici uccellini, aiutanti dello scaltro tricheco Otto. I protagonisti principali della serie sono cinque: Johnny Puff, ex rockstar con la voce di Johnny Depp, Tic e Tac, Didi e Pie, che abitano con la loro tribù di Puffin nella vasta e tecnologica Tana di Otto (abile ingegnere e collezionista inveterato). Le storie spaziano da audaci missioni a situazioni legate ai piccoli problemi della vita quotidiana e affrontano in modo adatto ai più piccoli temi quali l'uguaglianza di genere, la lotta contro l'inquinamento e la protezione dell'ambiente. Argomenti importanti e universali che trovano un contesto ideale in cui poter essere trattati: la comunità dei Puffin e l'ambiente artico in cui si svolge la serie. Il tutto senza mai perdere di vista l'obiettivo principale: intrattenere il pubblico con una successione di situazioni assurde e gag esilaranti.

Ecco le nuove foto del film: