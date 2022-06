Johnny Depp torna in tour con gli Hollywood Vampires (FOTO)

Johnny Depp torna in tour con gli Hollywood Vampires: ad annunciarlo è stato Alice Cooper che ha postato una fotografia con le prime date sul proprio profilo Instagram.

Johnny Depp, dopo la conclusione del suo controverso e seguitissimo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, torna in tour con la sua band, gli Hollywood Vampires: sono state rivelate le prime date attraverso un post ufficiale che è stato condiviso su Instagram anche dalla star di Blow.

Il supergruppo rock, composto da Depp, 59 anni, Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen, tornerà in tour nell'estate del 2023. Cooper, 74 anni, ha dato la notizia tramite Instagram, rivelando che il tour della band inizierà in Germania e in Lussemburgo.

"Gli Hollywood Vampires sono TORNATI!! Verremo in Germania e Lussemburgo nell'estate 2023", ha scritto il rocker. I biglietti saranno in vendita a partire dal 27 giugno alle 11:00. Cooper, l'attore di "Pirati dei Caraibi" e Perry, 71 anni, nel 2012 hanno dato vita agli Hollywood Vampires, il cui nome deriva dall'omonimo club di celebrità che Cooper aveva creato negli anni '70.

Dal 2015, gli Hollywood Vampires hanno pubblicato due album in studio con apparizioni di musicisti iconici del calibro di Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey e Christopher Lee. La prima esibizione dal vivo del gruppo si è tenuta al Roxy Theatre di West Hollywood il 16 settembre 2015.