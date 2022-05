Johnny Depp torna sul banco dei testimoni durante il processo contro Amber Heard

Johnny Depp è appena tornato sul banco dei testimoni durante il processo per diffamazione intentato contro Amber Heard che sta avendo luogo nel tribunale di Farifax, in Virginia.

Johnny Depp è stato nuovamente chiamato come testimone durante la giornata di oggi, Mercoledì 25 maggio 2022: la star di Pirati dei Caraibi aveva precedentemente testimoniato contro Amber Heard lo scorso aprile ed era stato interrogato per più giorni dagli avvocati di entrambe le parti.

Depp ha negato di aver visto qualsiasi dichiarazione sulla Heard fatta dal suo ex avvocato al Daily Mail, prima della pubblicazione dell'articolo in questione che ha avuto luogo nel 2020. Adam Waldman, che in precedenza ha rappresentato Depp, ha affermato pubblicamente che le accuse di Amber erano una "bufala".

Secondo il team legale dell'attore la Heard non è riuscita a dimostrare che Waldman ha agito con "malizia" quando l'ha accusata di aver mentito a proposito dei presunti abusi subiti. L'attrice non è riuscita a dimostrare neanche che Waldman abbia agito per conto di Depp nel rilasciare le suddette dichiarazioni, secondo quanto dichiarato questo martedì dall'avvocato Benjamin Chew.

Johnny Depp ha appena affermato che la prima volta che ha visto la dichiarazione è stata quando ha letto l'articolo del Daily Mail nell'agosto del 2020. "Mi è sembrato soltanto uno scioglilingua, erano parole senza senso per me", ha detto la star ha proposito della dichiarazione di Waldman.