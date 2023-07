Johnny Depp svela il suo primo autoritratto 'Five': 'Non è la cosa più comoda'

Johnny Depp si è messo a nudo in un autoritratto disponibile per la vendita, ma solo per pochi giorni, l'attore ha svelato la genesi intima del quadro.

Johnny Depp si mette in gioco come artista a tutto tondo. Dopo la recitazione e la musica sfodera le sue diti di pittore rivelando l'autoritratto intitolato Five che ammette di aver realizzato con un certo disagio.

Ieri il sito specializzato Castle Fine Art ha diffuso in anteprima l'autoritratto del divo 60enne, che è stato messo in vendita per 13 giorni. Il titolo, 'Five', riguarda un numero particolarmente caro a Depp.

Il ritratto è dipinto nello stile della precedente serie di dipinti "Friends and Heroes", che ha fruttato a Johnny Depp 3,6 milioni, ed è stato ispirato da una fotografia che l'attore ha scattato durante un servizio fotografico di Christian Dior Perfumes nel 2015 con il fotografo Jean-Baptiste Mondino, come ha spiegato lui stesso in una videointervista sul quadro:

"L'ho fatto nello studio dell'illustratore Ralph Steadman intorno al 2021. Questo autoritratto è stato creato in un momento buio, un po' confuso. L'ho guardato e non so perché, ho pensato che servisse qualcos'altro. Aveva bisogno di ulteriori... informazioni. Quando ho sentito il bisogno di scrivere fondamentalmente il conto alla rovescia degli anni, ho scritto solo 'cinqueì perché stavo appena entrando nel quinto anno di follia".

Mettersi a nudo attraverso l'arte

Un comunicato stampa rileva che Johny Depp "si è immerso nella creazione dell'opera come mezzo di guarigione" nel 2021 ed è tornato al progetto all'inizio di quest'anno, prima di decidere di condividerlo pubblicamente.

"Non è la cosa più comoda fare un autoritratto", ha ammesso Depp. "Anche se, in un modo strano, quasi tutto ciò che fai è un autoritratto in un modo o nell'altro."