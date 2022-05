Johnny Depp suona con Jeff Beck nel Regno Unito in attesa del verdetto

Johnny Depp, in attesa della sentenza del processo per diffamazione che ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard, è volato nel Regno Unito per esibirsi assieme all'amico Jeff Beck.

Domenica 29 maggio Johnny Depp è salito sul palco come ospite speciale durante il concerto di Jeff Beck a Sheffield, nel Regno Unito, suonando assieme all'amico la loro cover di Isolation, scritta originariamente da John Lennon, What's Going On di Marvin Gaye e Little Wing di Jimi Hendrix.

Come testimoniano i video girati dai fan, Depp sul palco è apparso sereno, in forma e in perfetta armonia con il resto della band. La performance dell'attore davanti al microfono ha letteralmente fatto esplodere la sala che non era stata messa al corrente della sua esibizione.

La collaborazione tra Depp e Beck ha avuto inizio nel 2020 e, a questo proposito, il cantautore ha dichiarato: "È già da un po' che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia durante il nostro tempo in studio lo scorso anno. Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale 'isolation' che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare".

"Io e Jeff Beck abbiamo registrato questa canzone lo scorso anno, è un bellissimo brano di John Lennon. La poesia di Lennon, che dice 'Abbiamo paura di tutti. Paura del sole!' è sembrata a Jeff e me davvero profonda in questo momento, questo brano sull'isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo. Così volevamo farvelo ascoltare e speriamo che vi aiuti a capire il momento o solo che aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme", ha aggiunto Depp.

Non arriverà invece prima di martedì 31 maggio il verdetto del processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard. La giudice Penney Azcarate ha congedato la giuria per il fine settimana lo scorso venerdì: i sette giurati riprenderanno a deliberare martedì mattina e dovranno giungere a una decisione unanime.